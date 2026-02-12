В пермском аэропорту Большое Савино сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В пермском аэропорту Большое Савино сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росавиации.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Из-за мер безопасности задерживается вылет в Москву. Рейс "Аэрофлота" СУ 1201 должен был вылететь в 13.30. Сейчас вылет намечен на 17.40. Самолет Аэрофлота рейс СУ 1203 должен был вылететь из Перми в Москву в 16.00. Теперь вылет сместился на 18.00.

Задерживается прибытие двух лайнеров из Москвы и одно воздушное судно из Пхукета.