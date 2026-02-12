Путин собрался переименовать среднее профессиональное образование

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики. Один из них касается среднего профессионального образования.

Путин поручил рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования "среднее профессиональное образование". Доклад по этому поводу надо сделать до 1 июля 2026 г.

Ответственным за это является премьер-министр России Михаил Мишустин.