Пожар произошел на НПЗ в Ухте после атаки беспилотников

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте (Республика Коми) после атаки украинских беспилотнико. Об этом сообщил глава республики Ростислав Гольдштейн.

На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет, написал Гольдштейн в телеграм-канале. Он добавил, что в настоящее время режим беспилотной опасности в Коми сохраняется.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае ввели план "Ковер" после того, как беспилотники атаковали соседнюю с регионом Республику Коми. Жители Пермского края получили сообщения о том, что в регионе ввели режим "Беспилотная опасность".