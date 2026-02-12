В Москве суд запретил сайты с объявлениями о продаже тарантулов и африканских страусов

Административные иски рассмотрел Люблинский районный суд Москвы. Он "признал информацию, размещенную в информационно-коммуникационной сети "Интернет", запрещенной к распространению на территории Российской Федерации".

"Судом установлено, что на интернет-сайтах размещалась информация о продаже аккаунтов каршеринга и о продаже тарантулов и африканских страусов", - сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

С 1 сентября 2025 года в России запрещено распространять информацию о продаже экзотических животных, содержание которых в домашних условиях или для частных целей противоречит закону. Это связано с вступлением в силу обновлённого перечня диких животных, запрещённых к содержанию в частных руках.

Запрет распространяется на более чем 120 видов, включая крупных хищников, ядовитых змей, крокодилов, дикобразов, приматов, а также морских и экзотических животных, представляющих опасность для человека или не предназначенных для жизни в неволе. Содержать таких животных разрешено только в зоопарках, цирках, зоосадах, питомниках, заповедниках или национальных парках — в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.