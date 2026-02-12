"Уралкалий" — партнер Х Пермского экономического конгресса

"Уралкалий" выступает партнером X Пермского экономического конгресса "Общественный капитал бизнеса: драйвер развития регионов", который проходит 12-13 февраля в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.



В конгрессе принимают участие представители федеральных и краевых органов власти, профильных министерств, ведущих вузов из Москвы, Екатеринбурга, Перми, промышленные эксперты. В рамках деловой программы конгресса обсуждаются актуальные вопросы экономического развития Перми и Пермского края, механизмы интеграции научных разработок в управлении бизнесом, демографические аспекты рынка труда, действие зелёной экономики в Пермском крае, другие актуальные проблемы.



С докладом на тему "Принципы зеленой экономики в работе промышленного предприятия" в первый день работы конгресса выступил Олег Калинский, директор по взаимодействию с органами власти "Уралкалия", доктор экономических наук, профессор. Он рассказал о реализации различных инициатив для достижения целей устойчивого развития.



"Участие в конгрессе является важным шагом для укрепления роли бизнеса в развитии региона и позволяет не только расширить профессиональные горизонты и обменяться лучшими практиками, но и стать активным участником позитивных изменений в региональном развитии. Интеграция зеленой экономики в деятельность "Уралкалия" способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду при сохранении экономического роста и социального благополучия жителей территории присутствия", - заявил директор по взаимодействию с органами власти "Уралкалий" Олег Калинский.

