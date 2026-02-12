В России мошенники научились воровать деньги у жертв через NFC

В России раскрыта новая мошенническая схема по превращению телефонов россиян в банковские карты для вывода денег на счета.

Обман начинается со звонка под бытовым предлогом. Цель первого этапа – заполучить код из смс, который позволяет мошенникам зайти на "Госуслуги". Далее снова поступает звонок от представителей какой-либо госорганизации, в котором сообщается о взломе аккаунта на "Госуслугах".

Если "жертва" ведётся, то злоумышленники просят снять деньги со всех своих счетов и удалить приложение онлайн-банка. Якобы для "спасения средств" они предлагают установить новое приложение, которое предоставит доступ к "безопасному счету". Потом собеседники просят внести деньги в банкомат, приложив телефон. Из-за программы, установленной на устройстве, банкомат считывает телефон как карту, которая принадлежит мошеннику, пишет РИА Новости.