МОК дисквалифицировал украинского скелетониста за шлем с портретами погибших атлетов

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за "шлема памяти" – на свою экипировку он нанес портреты атлетов, погибших во время конфликта на Украине.

Гераскевич вышел на один из стартов в этом шлеме, после чего МОК запретил ему выступать в таком виде. Комитет счел это выражением политических взглядов, что запрещено Олимпийской хартией. При этом в качестве исключения спортсмену разрешили надеть черную повязку.

Гераскевич отказался выполнять решение МОК и вышел в шлеме с портретами на заключительные тестовые проезды. Также он потребовал от олимпийского комитета снять запрет и извиниться.

Сообщается, что МОК запретил и другим членам сборной Украины использовать экипировку с лозунгами. Шлем с надписью "Be brave like Ukrainians" был у фристайлистки Екатерины Коцар, у представляющего шорт-трек Олега Гандея был шлем с надписью "Там, где героизм, там нет окончательного поражения".