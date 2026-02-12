12 Февраля 2026
в россии
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержали группу карманников, орудовавших в ТЦ и общественном транспорте

В Екатеринбурге полиции удалось выследить и задержать группу карманников - двух женщин и одного мужчину. Пока им вменяется только кража денежных средств у пенсионера, однако в полиции располагают информацией, что именно эти люди "обчищали" горожан в общественном транспорте, на остановках и в торговых центрах.

Как рассказали в пресс-группе городского УМВД, в минувшие выходные карманники заранее пришли в банк на улице Боровой, чтобы присмотреть возрастных посетителей, которые получают наличные в кассе или банкомате. Когда пострадавший пенсионер снял наличку, обе мошенницы подошли к нему - одна начала задавать вопросы, отвлекая, а вторая вытащила из его кармана кошелек с 26 тыс. рублей, после чего обе вышли из отделения. Их подельник все это время сидел в машине рядом с банком, чтобы иметь возможность быстро покинуть место преступления.

Подозреваемый в карманных кражах в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Подозреваемая в карманных кражах в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуПодозреваемая в карманных кражах в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Уже через полчаса полиция задержала карманников, а кошелек изъяли. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

Полиция просит граждан, опознавших подозреваемых и имеющих сведения об их преступлениях, обращаться в органы внутренних дел.

Правоохранители также призывают жителей Екатеринбурга быть бдительными и внимательно относится к сохранности своих личных вещей, особенно в местах с массовым нахождением людей, где риск стать жертвой карманной кражи повышается.

Теги: Екатеринбург, карманники, полиция, задержание


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

