Экономика России продолжит замедляться - Минэк

В первой половине 2026 года экономика России продолжит замедляться. Восстановление возможно в лучшем случае в конце текущего года, а вероятнее – в 2027 году, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. В связи с этим его ведомство собирается уточнить макропрогноз развития страны.

По словам Решетникова, какие бы сейчас меры не предпринимал Центральный банк относительно ставки, они подействуют на экономику с временным лагом в полгода и больше. "Поэтому мы ожидаем в первом полугодии дальнейшего замедления экономики. Восстановление темпов роста будет происходить в лучшем случае в конце 2026 года, но, скорее всего, в 2027 году", - цитирует "Интерфакс" министра.

Министр назвал "естественной платой за снижение инфляции" замедление и экономики, и инвестиций в частности.