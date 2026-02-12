В Пермском крае ввели план "Ковер"

В Перми режим "Ковер" введен радиусом 100 км, в Березниках - 50 км. Как сообщил представитель Росавиации, в пермском аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее жители Пермского края получили сообщения о том, что в регионе ввели режим "Беспилотная опасность".

Отметим, что беспилотники атаковали соседнюю с Пермском краем Республику Коми. По данным SHOT, взрывы прогремели в городе Ухте.