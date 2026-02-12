Крупные свердловские застройщики готовят предложения по изменениям законодательства

На площадке Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) состоялось заседание комитета по строительству, в который входят два десятка крупнейших застройщиков региона. Под председательством главы строительного холдинга "Атом" Валерия Ананьева участники комитета обсудили актуальные меры поддержки строительной отрасли.

"Сегодня в стройке находится рекордный объем жилья, при этом платежеспособный спрос сокращается. В условиях усилившейся конкуренции нам важно не допустить снижения высоких стандартов строительства, принятых в Екатеринбурге. Когда в городе работало 10 крупных застройщиков, об этом было легче договориться. Сейчас застройщиков 100, и новые игроки зачастую снижают заданную в Екатеринбурге высокую планку качества. Наша задача как профессионального сообщества – не допускать появления объектов, не обеспеченных необходимой инфраструктурой, обладающих спорной архитектурной ценностью, которые конкурируют исключительно за счет низкой цены, - заявил Валерий Ананьев.

Он предложил возродить практику экспертного обсуждения знаковых для города проектов в рамках градостроительного совета, созданного на уровне города или области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекс", в повестку заседания также вошли вопросы, которые в ходе ежегодного опроса СОСПП застройщики отметили как наиболее остро препятствующие строительству. Так, участники заседания озвучили необходимость создания открытой карты установленных санитарно-защитных зон, доступной для всех пользователей земельных участков, а также пересмотра оснований для наложения санитарно-защитных зон на земельные участки, которые сегодня зачастую не соответствуют их реальному использованию, но при этом ограничивают собственников соседних земельных участков в ведении хозяйственной деятельности.

"Наше предложение – замотивировать с помощью нормы права собственника земли не злоупотреблять размерами устанавливаемой санитарно-защитной зоны, закрепив прямую зависимость ставки налога или арендной платы за земельный участок от площади его санитарно-защитной зоны. А также осуществлять контроль органам Роспотребнадзора за соответствием санитарно-защитной зоны той деятельности, которая ведется на участке", - высказала предложение участник комитета Оксана Логинова.

Еще одну корректировку застройщики предлагают внести в закон о защите прав потребителей – по аналогии с теми, что уже внесены в закон о долевом участии 214-ФЗ и направлены на снижение "потребительского экстремизма". Поскольку сегодня значительный объем жилья продается после ввода в эксплуатацию по договорам купли-продажи, а не договорам долевого участия, необходимо, чтобы нормы коррелировали между собой.

Предложения касаются снижения предельных размеров неустойки, а также конкретизации понятия существенных недостатков, допущенных застройщиком жилья и подлежащих компенсации.

"В нашей практике был случай, когда неустойка по квартире стоимостью 4 млн рублей составила 8 млн рублей. Такая судебная практика провоцирует "потребительский экстремизм". Мы предлагаем исчислять неустойку от размера расходов, понесенных собственником на ее устранение", - озвучила предложение участник комитета Ольга Мелкозерова.

Все инициативы застройщиков будут оформлены в "дорожную карту" так, чтобы участники комитета могли видеть, на каком этапе движения находится каждый вопрос.

"В своей работе СОСПП традиционно использует различные инструменты продвижения инициатив своих членов: от организации "круглых столов" и тематических заседаний с участием представителей власти до подготовки аналитической информации и создания рабочих групп по выработке решений для дальнейшей аргументации перед курирующими государственными органами и институтами. Одна из задач Союза – способствовать слаженной работе профессиональных сообществ и установлению эффективного взаимодействия с органами власти", - подчеркнул исполнительный вице-президент СОСПП Сергей Радишевский.