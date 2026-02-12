В Екатеринбурге объявлен аукцион на ремонт Дома купца Грачева

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на право отремонтировать объект культурного наследия – Дом купца Грачева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, объект расположен на улице Чернышевского, 2. Информация размещена на портале госзакупок, окончание подачи заявок – 18 февраля. Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сохранению ОКН, выданную Министерством культуры РФ.

Планируется, что в Доме купца Грачева выполнят прокладку инженерных сетей с соблюдением строительных норм и правил. Также будет заменена система охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения. Будут выполнены и отделочные работы. У центрального входа обустроят пандус для маломобильных граждан.

Контрактом предусмотрены требования к качеству и типу материалов, предъявляемых при реставрации ОКН. Работы в Доме купца Грачева планируется завершить 30 декабря 2026 года. Стоимость проекта составляет более 28 млн рублей.

Напомним, что на этой неделе в Свердловской области был назначен новый начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия.