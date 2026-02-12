Для участников СВО создали онлайн-сервис для получения справки 2-НДФЛ

Минобороны РФ открыло онлайн-сервис специально для участников СВО. Благодаря ему бойцы смогут в ускоренном режиме получить справки 2-НДФЛ. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

"Неоднократно получал обращения от военнослужащих по поводу получения справок 2-НДФЛ через ВСЦ или финансово-экономическое управление военного ведомства. Как это иногда бывает с любыми справками – сроки получения иногда затягивают, а нужны они всегда срочно, "вчера", – пишет депутат.

Справка необходима для оформления ряда пособий и получения налогового вычета. Для этого в личном кабинете военнослужащего и был создан онлайн-сервис. По заверениям Иванова, электронная справка будет иметь такую же юридическую силу как и бумажная справка с печатью.

Чтобы оформить 2-НДФЛ необходимо на сайте Минобороны войти в личный кабинет, перейти в раздел "Запросы и обращения", выбрать нужный год (справки

за текущий год и предыдущие пять лет) и отправить запрос.