Суд оштрафовал "Билайн" за пропаганду ЛГБТ*

Таганский районный суд Москвы оштрафовал ПАО "Вымпел-Коммуникации" (бренд "Билайн") по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Эта статья предполагает штрафы за пропаганду ЛГБТ*, смены пола* или отказа от деторождения*.

Компании назначен штраф в размере 3,5 млн руб. В суде не сообщили, за какой именно контент было назначено наказание.

*движение признано российским судом экстремистской организацией, запрещено в РФ