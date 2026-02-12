В Сургуте мигранты покупали своим детям аттестаты для поступления на бюджет

В Сургуте направлены в суд уголовные дела об использовании поддельных аттестатов при поступлении в колледж, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

Прокуратура города утвердила обвинительные акты в отношении трех мигрантов. Они обвиняются по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа).

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год обвиняемые, являющиеся уроженцами иностранного государства, приобрели и использовали поддельные аттестаты об основном общем образовании для поступления своих детей в образовательные учреждения. Фактически несовершеннолетние экзамены в школе иностранного государства не сдавали, документы об образовании не получали.

На основании поддельных аттестатов абитуриенты были зачислены в среднее специальное учебное заведение Сургута на места, финансируемые из бюджета.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.