В Абакане без тепла осталось 48 тысяч человек

Специалисты устраняют последствия коммунальной аварии в Абакане, где без теплоснабжения находятся порядка 300 объектов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Хакасии.

В зоне отключения тепла находятся 247 многоквартирных жилых домов разной этажности, в которых проживают 48457 человек, а также 23 социально значимых объекта, в том числе школы, детские сады, ДК и Республиканский клинический перинатальный центр.

Причина отключения - устранение утечки на магистральном трубопроводе.

Ранее в иркутском городе Бодайбо, где часть домов осталась без отопления, был введен режим ЧС. Из-за перемерзания водовода была остановлена работа четырех котельных.