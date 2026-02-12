В мэрии Хабаровска рассказали управляющим компания как получить муниципальный грант на благоустройство

Сегодня, 11 февраля, в мэрии Хабаровска состоялось совещание, посвященное порядку предоставления муниципальных грантов на благоустройство дворовых территорий. В обсуждении приняли участие сотрудники администрации, депутаты, руководители подрядных организаций, а также представители ТСЖ и ТСН города.

В ходе встречи участники смогли больше узнать о возможностях муниципальных грантов, которые инициировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В числе наиболее актуальных вопросов – условия для участия в конкурсе, мероприятия, на которые распространяются средства гранта, и многое другое.

«Активные жители - это наши главные помощники и соавторы стратегии развития города. Мы понимаем, что из благоустройства каждого конкретного двора складывается облик всего Хабаровска. Программа муниципальных грантов — крайне востребованный инструмент. Чтобы проект был успешно реализован, важны не только деньги, но и грамотная подготовка документов. Я поручил профильному управлению администрации города проводить встречи с председателями советов домов и активными жителями, чтобы наши лидеры общественного мнения владели всеми сведениями, которые помогут в благоустройстве дворов», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Как отметил депутат, председатель постоянного комитета Хабаровской городской думы по городскому хозяйству Никита Божок, одним из гарантов успешного предоставления средств является первоочередность подачи заявки. Для этого гражданам в том числе необходимо взаимодействовать с представителями местных органов власти.

«Это уникальная возможность, и нужно ей пользоваться. Очень здорово, что в Хабаровске есть такая программа, и мэр города, Сергей Анатольевич Кравчук, можно сказать, явился её инициатором. Она уже много лет действует и хорошо себя зарекомендовала. Также я хотел бы сказать, что у каждого из вас на округах есть депутаты. Вы можете узнать информацию о своем депутате на сайте Хабаровской городской думы. Плотнее взаимодействуете все-таки с депутатами. Любые вопросы мы сможем решить оперативно, потому что основным критерием является как раз-таки очередность подачи заявок. То есть не доля софинансирования, а очередность – кто пришел раньше, у того больше шансов получить этот грант», – обратился к присутствующим депутат.

Свои вопросы смогли задать председатели Советов многоквартирных домов Хабаровска. Прежде всего интересовали организационные моменты, юридические формальности и нюансы в жилищно-коммунальных вопросах.

В совещании также приняли участие руководители подрядных организаций, занимающихся созданием объектов благоустройства. В их числе завод производства малых архитектурных форм «Твой город» и ООО «Азия Импорт». Каждый из них кратко рассказал о специфике своей деятельности, продуктовой линейке, производственных преимуществах.

«Мы можем восстановить объекты, дать детским городкам вторую жизнь. Такая тоже есть беда у управляющих компаний, ТСЖ. Любые мусорные площадки, арт-объекты мы производим здесь. ТОСы – это прекрасная возможность проявить вашу свободную фантазию. Плюс наш опыт реализации проектов любой сложности может воплотиться в вашей придомовой территории. Ограждения, арт-объекты, тигры, медведи, всевозможные комплексы – все это может быть произведено за небольшие деньги, если вы выбираете местных производителей», – рассказал генеральный директор завода производства малых архитектурных форм «Твой город» Максим Москвитин.

Участники мероприятия отметили продуктивность диалога с городскими властями Хабаровска.

«Семинар был полезен тем, что мы получили дополнительную информацию для жильцов, для благоустройства территорий. Будем работать в этом направлении дальше. За счет средств муниципального гранта мы уже сделали детскую площадку. Выиграли два года назад средства. Сейчас опять будем пробовать. Задач у нас много: это и мусорные площадки, и ремонт дороги и многое другого», – рассказала Ирина Черезова, старшая по дому Суворова, 38а.

Как отметил первый заместитель мэра города по городскому хозяйству Денис Елькин, подобные встречи будут проводиться регулярно. Следующая запланирована на 25 февраля. Участие в ней примет региональный оператор по капитальному ремонту.

Отметим, ежегодно на предоставление муниципального гранта из бюджета выделяется 30 миллионов рублей. В 2025 году на эти средства было отремонтировано более 30 объектов, в числе которых 17 детских и спортивных площадок и 13 дворовых проездов.

Получить более подробную информацию о муниципальных грантах жители края могут в канале управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города в мессенджере MAX.