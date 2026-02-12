Суд признал законным арест бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Гайды

Арест бывшего замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Сергея Гайды признан законным. Такое решение вынес областной суд.

Читайте также: Громкие уголовки и деприватизация в ЖКХ не отменяют удорожание коммуналки на Среднем Урале

О том, что против Гайды возбуждено уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере" стало известно весной 2025 года. Сообщалось, что оно связано с делом уже осужденного экс-главы Дегтярска Вадима Пильникова.

В январе бывшего замминистра объявили в розыск. Тогда же он был заочно арестован на два месяца.

Защита экс-чиновника обжаловала меру пресечения. Рассмотрение жалобы состоялось сегодня, 12 февраля. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокат Сергея Гайды просил для подзащитного меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Облсуд, рассмотрев материалы в закрытом заседании, признал арест законным.

"Гайда находится в международном розыске. Избранная судом мера пресечения начнет действовать с момента пересечения обвиняемым границы в случае его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории России", - добавили в инстанции.