12 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд признал законным арест бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Гайды

Арест бывшего замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Сергея Гайды признан законным. Такое решение вынес областной суд.
О том, что против Гайды возбуждено уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере" стало известно весной 2025 года. Сообщалось, что оно связано с делом уже осужденного экс-главы Дегтярска Вадима Пильникова.

В январе бывшего замминистра объявили в розыск. Тогда же он был заочно арестован на два месяца.

Защита экс-чиновника обжаловала меру пресечения. Рассмотрение жалобы состоялось сегодня, 12 февраля. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокат Сергея Гайды просил для подзащитного меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Облсуд, рассмотрев материалы в закрытом заседании, признал арест законным.

"Гайда находится в международном розыске. Избранная судом мера пресечения начнет действовать с момента пересечения обвиняемым границы в случае его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории России", - добавили в инстанции.

Ранее 11.02.2026 09:14 Мск Бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Гайду заочно арестовали
Ранее 19.01.2026 09:11 Мск Бывший свердловский чиновник Гайда объявлен в федеральный розыск
Ранее 29.04.2025 19:05 Мск Следком возбудил уголовное дело в отношении экс-замминистра по соцполитики Свердловской области

