Восточный экономический форум пройдёт 1-4 сентября
Определены даты проведения Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он состоится во Владивостоке 1-4 сентября, сообщает пресс-служба Росконгресса.
ВЭФ проводится с 2015 г. За это время форум стал ведущей международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.