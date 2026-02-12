Восточный экономический форум пройдёт 1-4 сентября

Определены даты проведения Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он состоится во Владивостоке 1-4 сентября, сообщает пресс-служба Росконгресса.

ВЭФ проводится с 2015 г. За это время форум стал ведущей международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.