ЦБ рекомендовал банкам упростить для клиентов отказ от сомнительных денег, поступивших на счет

Центральный банк России предложил кредитным организациям упростить процедуру отказа физлиц от подозрительных переводов на их счета. Правда, речь идет только о рекомендациях.

"Банкам рекомендовано обеспечить прием заявлений клиентов – физических лиц об отказе от зачисления средств – например, в отделениях, по телефону горячей линии или через онлайн-банк, - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ. - Человеку, который захочет воспользоваться этой процедурой и вернуть пострадавшему от мошеннических действий деньги, нужно будет указать в заявлении номер запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ). Этот идентификатор мошеннического перевода Банк России предоставляет гражданину по результатам рассмотрения его обращения об исключении реквизитов из базы данных".

В случае получения заявления от гражданина банку рекомендовано вернуть средства банку плательщика, а банку плательщика – зачислить деньги обратно на счет пострадавшего клиента и направить в ЦБ отчет о ситуации. Регулятор будет учитывать его при принятии решения об исключении гражданина из базы данных о мошеннических операциях.

"Банк России будет мониторить исполнение банками рекомендаций", - предупредил регулятор.