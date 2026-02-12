Депутат Останина заявила об "эпидемии школьного насилия"

Стрельба в колледже, устроенная 11 февраля в Анапе 17-летним подростком, свидетельствует об "эпидемии школьного насилия". Так считает председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Она связывает причины резкого роста насилия в школах с ростом социального напряжения из-за роста тарифов ЖКХ, а также с недостаточной работой с детьми и борьбой с деструктивным контентом в соцсетях.

"Даже если мы огородим образовательные организации железной проволокой в несколько рядом, то ничего не получится. Нужны системные меры, прежде всего воспитательные. Второе — это меры психологической поддержки, ибо сегодня, действительно, напряжение в обществе очень сильное", — сказала депутат на RTVI.

Останина также видит необходимость в законе о психологической деятельности, которую депутаты КПРФ накануне снова внесли с Госдуму, но который власти пока не поддержали. Обязательно нужно регулировать и соцсети, уверена она. Но власти пока мало что делают.

"Когда министр говорит о том, что не прислушались к нашим рекомендациям, хорошо. И что тогда? Кого уволили за то, что не прислушались? Выехала ли правительственная комиссия? Я пока этого не знаю", — подчеркнула депутат.

Накануне в холле индустриального колледжа Анапы произошла стрельба, погиб охранник, еще несколько человек были ранены.