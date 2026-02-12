Свердловский омбудсмен предложила меры по защите педагогов от буллинга

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила защищать педагогов от буллинга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского омбудсмена, в 2025 году четверть всех обращений к Мерзляковой в сфере образования была связана с конфликтами в школах. При этом большая их часть касалась буллинга в отношении учителей. Чтобы минимизировать подобные ситуации, уполномоченный предложила ряд мер по защите педагогов.

"Необходимо создавать в образовательных учреждениях безопасную среду для учителей, обучать их медиативным практикам для предотвращения конфликтов с учениками. Мониторить школьные чаты и оценивать предпосылки для возникновения возможных ссор, чтобы вовремя их купировать и не доводить ситуацию до нападения на педагогов", - отметила Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, не менее важна и поддержка учителей как со стороны руководства школ, так и всего общества. Также имеют значение социально-психологическая работа с агрессорами и вовлечение подростков в различные активности, например, дополнительное образование, патриотическое воспитание и т.д.

Как сообщало Накануне.RU, ранее свердловские общественники констатировали, что школьный буллинг все чаще направлен именно на педагогов.