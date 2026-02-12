12 Февраля 2026
в россии
Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

В Советском следователи возбудили еще два уголовных дела по факту подготовки нападения на школу

В Советском следователи возбудили еще два уголовных дела по факту подготовки нападения на школу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 30 п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства двух и более лиц).

Дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В рамках расследования уголовных дел будет проверена деятельность охранной организации на предмет соответствия требованиям безопасности при оказании услуг по охране учреждения и дана правая оценка действиям работников охранной организации в части обеспечения пропускного режима. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательного учреждения в части организации работы по обеспечению безопасности обучающихся при нахождении их в образовательном учреждении.

Причины и мотивы действий учащегося устанавливаются в рамках уголовного дела, возбужденного по факту приготовления к убийству.

Подростку предъявлено обвинение. Решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.02.2026 11:40 Мск Бастрыкин затребовал доклад о подготовке нападения на школу в Югре
Ранее 10.02.2026 08:25 Мск В Югре учитель предотвратил возможное нападение на школу

