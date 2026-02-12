Иран готов допустить инспекторов на ядерные объекты

Президент Ирана Масуд Пезешкиан счёл, что страна готова открыть свои двери для инспекторов, которые проверят ядерные объекты.

Такими действиями власти Ирана готовы доказать отсутствие военной составляющей в своей атомной программе, приводит "Ъ" выдержку из интервью Пезешкиана FT.

Ранее президент США Дональд Трамп ожидал, что иранская ядерная программа будет уничтожена "задолго до" вмешательства Вашингтона в конфликт между Ираном и Израилем, если оно потребуется. Таким образом американский лидер ответил на вопрос относительно того, поможет ли прямое участие США в конфликте ликвидировать ядерные объекты Ирана.