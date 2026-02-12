За год суды национализировали в России активы на $11 миллиардов

Эксперты оценили в более чем $11 млрд стоимость активов, которые были национализированы в 2025 году и перешли от частных владельцев государству по решению судов. В топ-3 крупнейших событий на рынке слияний и поглощений вошли именно такие изъятия, пишет РБК со ссылкой на подсчеты агентства AK&M.

За год по решению судов были национализированы 24 крупных актива. Речь идет только о делах, где фигурировал нанесенный государству ущерб. Для сравнения: в 2024-м году в собственность государства отошли десять таких активов общей стоимостью $3,89 млрд.

Тренд на национализацию "набрал существенные обороты", отмечают аналитики.