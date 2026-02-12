"Госуслуги" начнут присылать мгновенные уведомления о выдаче кредита

Вскоре портал "Госуслуг" начнёт выполнять ещё одну функцию. Пользователи смогут получать мгновенные уведомления обо всех оформленных кредитах и займах, сказал в интервью "Известиям" глава Службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута.

Читайте также: Самозапретный плод сладок

Идея новации в том, чтобы дать россиянам возможность оперативно отреагировать, если кредит или заём был оформлен без их ведома, и отказаться в период охлаждения, установленный законом, который варьируется от 4 до 48 часов, без уплаты каких-либо штрафов.

Напомним, с 1 марта 2025 г. россияне также могут запретить выдачу займов на свое имя через портал "Госуслуги". Это нововведение должно защитить граждан от мошеннических кредитов и необдуманных покупок в долг. По последним данным, самозапрет оформил 21 млн россиян.