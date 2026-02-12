В Волгоградской области идет эвакуация из-за угрозы детонации на объекте МО

В Волгоградской области в связи с угрозой детонации на объекте Минобороны РФ после ракетной атаки ведется эвакуация жителей Котлубани. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание", - приводятся его слова в Telegram-канале правительства региона.

Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет, добавил губернатор. Для эвакуации подготовлены и отправлены автобусы, развернуты ПВР.

От Минобороны комментариев по ситуации в Волгоградской области пока не поступало. Ведомство сообщило, что средства ПВО за ночь сбили 106 украинских беспилотников над 13 российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Один БПЛА был сбит над Волгоградской областью.