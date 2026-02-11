"Самолет" реализует проект КРТ в Екатеринбурге с опережением графика

Группа «Самолет», реализующая проект комплексного развития территории (КРТ) на ул. Летчиков в Екатеринбурге, завершает монолитные работы в одном из корпусов первой очереди. Старт работам на стройплощадке был дан в июле 2025 года – средний темп возведения монолитных конструкций составляет 4-5 этажей в месяц, а работы опережают график на 5 месяцев, сообщает пресс-служба ГК "Самолет".

В первую очередь проекта «Пайер» входят два корпуса этажностью в 30 и 16 этажей. Монолитные работы на 16-этажном здании подходят к концу, строители приступили к кладке внешних и внутренних стен. В первом корпусе ведется возведение вертикальных конструкций на уровне второго этажа. В ближайшие недели специалисты займутся устройством гидроизоляции и обратной засыпкой пазух котлована.

«Мы взяли хороший темп, и это позволяет нам не просто выдерживать график, но и идти с опережением. Ежедневно на стройплощадке задействовано более 50 человек, а также необходимая спецтехника. Для оптимизации и увеличения эффективности строительных процессов, параллельно мы ведем активные работы по проектированию и выносу наружных сетей из пятна застройки», - комментирует директор кластера «Урал» группы «Самолет» Роман Лукьянов.

Проект реализуется в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). В конце 2023 года девелопер приступил к улучшению жилищных условий семей, проживающих в ветхих домах, в 2024 году этот процесс был завершен и состоялся демонтаж старых зданий, а летом 2025 года стартовала активная фаза работ по реализации нового жилого комплекса. Строительство первой очереди проекта, представленной двумя корпусами общей жилой площадью свыше 16 тысяч квадратных метров, планируется завершить в 2028 году.

Всего на участке площадью 1,75 га девелопер построит более 32 тысяч кв.м жилья. Квартал представлен четырьмя домами башенного типа с переменной этажностью от 14 до 30 этажей. В составе проекта предусмотрен собственный детский сад на 100 мест и подземный паркинг, а на первых этажах домов отведено более 1,3 тысяч квадратных метров под объекты торговой, сервисной и досуговой инфраструктуры.