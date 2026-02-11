Задачи по развитию новой культуры управления школой обозначил губернатор Сергей Ситников на встрече с костромскими учителями

Губернатор Сергей Ситников встретился с педагогическим сообществом Костромской области. Одной из тем, которые обсуждали в ходе встречи, был вопрос о снижении бюрократической нагрузки на учителей.

Педагоги рассказали главе региона о своих практиках, поделились успешным опытом внедрения в школах современных технологий, которые дают возможность снизить бюрократическую нагрузку. Поднимались в ходе встреч и проблемные вопросы.

Так, учитель технологии, заместитель директора школы № 16 города Костромы Никита Смирнов презентовал опыт создания социального паспорта класса. Это систематизированная база данных, в которой собрана информация об условиях жизни, социальном составе учеников. Создание социального паспорта позволяет сократить объем документации, исключить дублирование и, соответственно, повысить эффективность адресной поддержки детей.

Сейчас классные руководители вынуждены многократно осуществлять сбор согласий на обработку персональных данных. Согласно законодательству, это необходимо в частности для участия детей в олимпиадах и различных конкурсах.

Губернатор в ходе обсуждения поддержал предложение о необходимости введения единого согласия на обработку персональных данных, которое бы родители смогли подписать однократно при зачислении ребенка в школу. А затем документ распространить на все стандартные мероприятия образовательного процесса.

Сергей Ситников дал поручение профильному департаменту разработать единую матрицу документов, сопровождающих учеников в рамках их участия в конкурсах, олимпиадах или при переходе в иную образовательную организацию.

«Наша задача - убрать бессмысленную работу, чтобы педагог больше занимался детьми. Все разрешения, вся необходимая информация должны быть собраны до того, как классный руководитель приступит к своим функциям. Эта работа носит чисто технический характер», - отметил глава региона.

Еще один вопрос педагогов касался перегруженности объемными документами, которые поступают в учебные учреждения без предварительной адаптации.

Губернатор Костромской области по итогам обсуждения дал задание департаменту образования взять на себя предварительную обработку документов с тем, чтобы в школы они поступали в формате сжатых методических рекомендаций уже в электронном виде.

«Я как классный руководитель вижу, сколько времени уходит на бумажную работу. Перевод документов в электронный формат без дублирования реально разгружает педагога. Сегодня мы обсуждали, как масштабировать этот опыт. Самое главное, что губернатор нас поддержал, и мы будем двигаться дальше», - рассказал учитель истории, заместитель директора школы № 24 Сергей Рыжов.

Педагоги Нерехты в ходе встречи выразили благодарность Сергею Ситникову за проведение капремонта школы № 2.

Опытные костромские учителя положительно оценили динамику внедрения современных форматов работы и развитие системы наставничества. Педагоги считают важным, что опытные педагоги в этом процессе не только делятся с молодыми коллегам своим опытом, но и получают от молодого поколения учителей знания по использованию в образовании современных технологий.