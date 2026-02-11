11 Февраля 2026
Костромская область
Образование Костромская область
Фото: adm44.ru

Задачи по развитию новой культуры управления школой обозначил губернатор Сергей Ситников на встрече с костромскими учителями

Губернатор Сергей Ситников встретился с педагогическим сообществом Костромской области. Одной из тем, которые обсуждали в ходе встречи, был вопрос о снижении бюрократической нагрузки на учителей.

Педагоги рассказали главе региона о своих практиках, поделились успешным опытом внедрения в школах современных технологий, которые дают возможность снизить бюрократическую нагрузку. Поднимались в ходе встреч и проблемные вопросы.

Так, учитель технологии, заместитель директора школы № 16 города Костромы Никита Смирнов презентовал опыт создания социального паспорта класса. Это систематизированная база данных, в которой собрана информация об условиях жизни, социальном составе учеников. Создание социального паспорта позволяет сократить объем документации, исключить дублирование и, соответственно, повысить эффективность адресной поддержки детей.

(2026)|Фото: adm44.ru

Сейчас классные руководители вынуждены многократно осуществлять сбор согласий на обработку персональных данных. Согласно законодательству, это необходимо в частности для участия детей в олимпиадах и различных конкурсах.

Губернатор в ходе обсуждения поддержал предложение о необходимости введения единого согласия на обработку персональных данных, которое бы родители смогли подписать однократно при зачислении ребенка в школу. А затем документ распространить на все стандартные мероприятия образовательного процесса.

Сергей Ситников дал поручение профильному департаменту разработать единую матрицу документов, сопровождающих учеников в рамках их участия в конкурсах, олимпиадах или при переходе в иную образовательную организацию.

«Наша задача - убрать бессмысленную работу, чтобы педагог больше занимался детьми. Все разрешения, вся необходимая информация должны быть собраны до того, как классный руководитель приступит к своим функциям. Эта работа носит чисто технический характер», - отметил глава региона.

Еще один вопрос педагогов касался перегруженности объемными документами, которые поступают в учебные учреждения без предварительной адаптации.

(2026)|Фото: adm44.ru

Губернатор Костромской области по итогам обсуждения дал задание департаменту образования взять на себя предварительную обработку документов с тем, чтобы в школы они поступали в формате сжатых методических рекомендаций уже в электронном виде.

«Я как классный руководитель вижу, сколько времени уходит на бумажную работу. Перевод документов в электронный формат без дублирования реально разгружает педагога. Сегодня мы обсуждали, как масштабировать этот опыт. Самое главное, что губернатор нас поддержал, и мы будем двигаться дальше», - рассказал учитель истории, заместитель директора школы № 24 Сергей Рыжов.

(2026)|Фото: adm44.ru

Педагоги Нерехты в ходе встречи выразили благодарность Сергею Ситникову за проведение капремонта школы № 2.

Опытные костромские учителя положительно оценили динамику внедрения современных форматов работы и развитие системы наставничества. Педагоги считают важным, что опытные педагоги в этом процессе не только делятся с молодыми коллегам своим опытом, но и получают от молодого поколения учителей знания по использованию в образовании современных технологий.

Теги: сергей ситников, педагоги, бюрократическая нагрузка, учителя,


