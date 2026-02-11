11 Февраля 2026
Общество Республика Татарстан
Фото: Накануне.RU

Иисуса Петровича Христоса из Казани переименуют по решению суда

Иисус Петрович Христос из Казани, привлекший к себе внимание правоохранительных органов фиктивной регистрацией мигрантов, будет переименован по решению суда и ходатайству прокурора.

Ново-Савиновский районный суд Казани постановил, что городской загс должен вернуть мужчине прежнее имя – Евгений Петрович Чекулаев, пишут местные СМИ.

Прокуратура сослалась на заключение Минюста, в котором говорится о недопустимости смены имени по религиозным причинам. По мнению надзорного ведомства, имя Иисус Петрович Христос вводит людей в заблуждение, и те отождествляют его с личностью Иисуса Христа.

В декабре 2025 года суд приговорил Иисуса Христоса (который является инвалидом II группы) к двум годам условно за фиктивную регистрацию в своей квартире (площадью 32 квадрата) 45 мигрантов. Христос тогда полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Дело Христоса рассматривалось в суде более полугода. В апреле 2025-го мужчину оштрафовали по административной статье на 13 тыс. руб. все за тех же 45 мигрантов. Также еще на 60 тыс. руб. его оштрафовали за то, что он не явился в суд. Прокурор запрашивал штраф в 110 тыс. руб., адвокат указывал, что его подзащитный инвалид, признает вину и занимался нелегальной деятельностью от безденежья.

