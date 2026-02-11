В свердловском УФНС возмутились низкими выплатами налогов от самозанятых

Самозанятые свердловчане за год перечислили всего 4 млрд рублей в качестве налога, что беспрецедентно мало, считают в областном УФНС. Об этом во время пресс-конференции заявила замруководителя Управления ФНС России по региону Марина Рябова.

"Это беспрецедентно низкая сумма. Из них 2,6 миллиарда рублей пошли в областной бюджет и 1,5 миллиарда в Фонд обязательного медицинского страхования. Самым бюджетообразующим налогом был налог на добавленную стоимость — на него приходится 36%, или 335 млрд рублей. Следующий крупный налог — это налог на доходы физических лиц — 266 млрд рублей, или 28%, и дальше идут налог на прибыль и налоги на имущество", — рассказала Рябова.

По ее словам, количество зарегистрированных как самозанятые продолжает расти и к 1 января текущего года уже достигает 467 тыс. человек. Чаще всего это люди, занимающиеся перевозкой людей и груза — 3,6%, на втором месте IT-сфера — 2,8%, на третьем водители — 2,2%. 2,1% выбрали маркетинг, 1,8% занимаются арендой жилья, а 1,4% задействованы в сфере услуг красоты.