В петербургской школе отравилось почти сто человек, большинство - дети

В одной из петербургских школ произошло массовое отравление: заболели 96 человек, в том числе 84 ребенка. По данным СМИ, речь идет о школе №39 в Невском районе. Девять детей госпитализированы. Все заболели в период с 4 по 11 февраля, у отравившихся острая кишечная инфекция.

Организатором питания в школе выступает АО "КСП "Волна", передает РБК. После выявления очага острой кишечной инфекции Межрегиональное управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты проводят лабораторные исследования, берут пробы водопроводной воды, продуктов и готовых блюд, а также смывы с поверхностей. В школе также проводят дезинфекцию.