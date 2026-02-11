Лукашенко пропустит заседание "Совета мира" в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет на первое заседание "Совета мира" в США, которое запланировано на 19 февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, пишет Telegram-канал "Пул Первого".

По ее словам, приглашение поступило слишком поздно, рабочий график Лукашенко на эти даты уже был утвержден. Дополнительным фактором стали возможные логистические сложности, включая закрытие воздушного пространства над ЕС.

Представлять Белоруссию на заседании будет министр иностранных дел Максим Рыженков.

Ранее сообщалось, что Россия прощупывает почву в "Совете мира". Замглавы Администрации президента Максим Орешкин озвучил механизм, по которому Россия может передать $1 млрд из заблокированных Западом российских активов в "Совет мира". По его словам, РФ может передать эти средства, выдав поручение, которое будет исполнено американской стороной.