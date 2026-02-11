Свердловский облсуд признал законным арест главреда "Ермак-Медиа"

Свердловский областной суд признал законным арест главного редактора "Ермак-Медиа" Николая Ермакова. Уральского медиаменеджера обвиняют в покушении на организацию убийства бывшей жены.

Инцидент, о котором идет речь, произошел ранним утром 12 января на спуске в паркинг ЖК комфорт-класса на бульваре Владимира Белоглазова. "Скорую" и полицию вызвали соседи: они наткнулись на пострадавшую, которой плеснули химикатом в лицо. Именно она рассказала, что за нападением мог стоять ее экс-супруг Ермаков. В итоге главреда задержали и отправили в СИЗО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга об аресте Николая Ермакова было обжаловано. Однако облсуд, изучив все материалы, признал его законным. Под стражей Ермаков будет находиться до 11 марта 2026 года включительно.

Напомним, на днях областной суд также оставил под стражей двух его предполагаемых сообщников.