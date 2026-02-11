Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Вагайском районе

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Вагайском районе Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В комментариях в аккаунте приемной Председателя СК России Александра Бастрыкина "ВКонтакте" опубликовано обращение по вопросу продолжающегося нарушения прав жителей Вагайского района Тюменской области на качественную дорожную инфраструктуру. На протяжении длительного времени щебеночная дорога, соединяющая села Дубровное и Большой Карагай, находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, на поверхности образовались ямы. В связи с этим проезд транспортных средств, в том числе рейсовых автобусов и экстренных служб, в период выпадения осадков затруднен. Многочисленные обращения в различные инстанции, результатов не принесли.

Ранее указанная ситуация освещалась в сети Интернет. Александр Бастрыкин ставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

В СУ СК России по Тюменской области проводилась процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.