Министр спорта РФ предложил запретить въезд в Россию спортсменам, перешедшим в гражданство других стран

Российским спортсменам, перешедшим в гражданство других стран, могут запретить въезд в РФ, к этому призвал министр спорта России Михаил Дегтярев.

"То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем", — заявил Дегтярев в эфире передачи "Центральный Канал»".

Только на зимней Олимпиаде в Италии выступят более 30 россиян, получивших спортивное гражданство других стран. Больше всего таких спортсменов среди фигуристов. Например, дочь российского тренера по фигурному катанию Диана Дэвис несла флаг Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр, напоминает РБК.