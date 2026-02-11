11 Февраля 2026
Образование Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов возглавил аттестационную комиссию в Астраханском филиале РАНХиГС по защите выпускных квалификационных работ студентов

В Астраханском филиале РАНХиГС состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов V курса очно-заочной формы обучения по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» программы «Государственная и муниципальная служба».

Главой аттестационной комиссии был Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Работы астраханских студентов были разнообразны по тематике. Молодые люди посвятили свои труды вопросам, связанным с совершенствованием системы управления персоналом, государственной политики в части поддержки малого и среднего предпринимательства, стратегическим направлениям развития школьного образования на муниципальном уровне, повышению качества дошкольного образования в муниципалитете, стратегическому планированию кадрового развития органов власти через систему дополнительного образования.

Аттестационная госкомиссия под председательством Игоря Мартынова отметила, что работы студентов были объемными, выполнены с соблюдением всех требований по защите выпускных квалификационных работ. Ребята глубоко раскрыли выбранные для защиты темы, научно обосновали выводы по результатам исследований. Многие из представленных к защите работ носили практико-ориентированный характер, были связаны с деятельностью организаций Астраханской области. Эксперты в процессе защиты проявляли особый интерес к практической составляющей.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Спикер регионального парламента Игорь Мартынов отметил, что защита выпускных квалификационных работ астраханских студентов показала серьезный уровень подготовки высшего учебного заведения.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Убежден, полученные навыки и компетенции в сфере государственного и муниципального управления студенты выпускного курса смогут применить на практике, и будут востребованными специалистами в профессиональной среде»,- подчеркнул Игорь Мартынов.

Теги: игорь мартынов, защита студенческих работ, аттестационная комиссияя, РАНХиГС


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

