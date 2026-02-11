Европарламент согласовал выделение Украине €90 млрд

В Старом свете согласовали выделение Украине кредита на сумму в €90 млрд. Решение принял Европарламент.

Из 642 присутствовавших депутатов Европарламента 458 проголосовали за, 140 – против. Ещё 44 политика воздержались, пишет РИА Новости.

Ранее Совет ЕС согласовал правовую основу соглашения о предоставлении Украине кредита на €90 млрд 2026–27 гг. Киев должен соблюдать выдвинутые условия. Первый платеж будет сделан уже в начале апреля.

В целом, Киев должен соблюдать "верховенство права", включая борьбу с коррупцией. Военную продукцию нужно закупать только у компаний из ЕС или Европейской экономической зоны. Исключения возможны, если только военные потребности потребуют срочной поставки особой продукции.

Проценты по кредиту будут выплачиваться из бюджета ЕС. €60 млрд будут направлены на военную помощь, €30 млрд евро – на поддержку бюджета Украины. Киеву не придётся возвращать кредит до тех пор, пока Россия не заплатит "репараций".