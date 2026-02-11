Посольство РФ: Прорабатывается возможность поставок топлива на Кубу

Возможность поставок топлива из России на Кубу прорабатывается, заявили в посольстве РФ в Гаване.

Также в дипведомстве сообщили, что самолеты российских авиалиний продолжают заправляться на Кубе.

Ранее правительство Кубы предупредило авиакомпании о дефиците авиационного керосина на острове – в ближайший месяц лайнеры не смогут заправляться в Гаване. Это произошло на фоне угроз Дональда Трампа ввести санкции в отношении любой страны, которая будет поставлять нефтепродукты на Кубу.

Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли ранее сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что порядка 4 тысяч организованных туристов из Росси находится на Кубе, ситуация с их возвращением обратно стабильная. По информации российских авиакомпаний, выполняющих рейсы на остров, они продолжат полеты, но возможны корректировки маршрутов.