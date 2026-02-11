В Перми госпитализировали семерых детей, отравившихся в детском саду

В Перми семеро воспитанников детского сада №394 заразились сальмонеллезом и госпитализированы, сообщили Накануне.RU в Министерстве здравоохранения Пермского края.

По данным ведомства, в настоящее время в больнице находятся семеро дошколят. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Детям оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, со 2 февраля 2026 года зарегистрированы случаи обращения за медицинской помощью детей, посещающих детский сад, с признаками пищевого отравления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).