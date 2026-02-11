В Госдуме изучат правовые основания замедления Telegram в России

Госдума рассмотрит вопрос о правовых основаниях замедления Telegram в России. Протокольное поручение по этому поводу поручили депутату от КПРФ Алексею Куринному, он поднял тему в начале пленарного заседания нижней палаты парламента, спикер ГД Вячеслав Володин ("Единая Россия") согласился рассмотреть этот вопрос.

Куринный сообщил, что получает обращения от граждан по поводу замедления мессенджера, который, по словам депутата, является "мощным инструментом общения русскоязычной аудитории", а граждане так и не получили объяснений.

"Какие правовые основания? Надо разобраться",— цитирует Куринного "Коммерсант".

Ранее Роскомнадзор заявил, что действительно ввел ограничения на работу Telegram, якобы, за отказ мессенджера сотрудничать и удалять материалы, на которые указало ведомство. Замедление вызвало сильное недовольство у россиян. При этом в Кремле заявили, что это грустно, но мессенджер будет замедляться, если не исполняет требования российского законодательства. Также в Кремле усомнились, что в зоне СВО коммуникация в значительной степени ведется через Telegram, хотя военкоры да и просто военные настаивают на этом и также критикуют власти за ограничения.