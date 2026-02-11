11 Февраля 2026
Общество Москва
Фото: Накануне.RU

Названы имена возможных преемников Богомолова на посту ректора Школы-студии МХАТ

Названы имена возможных преемников режиссёра Константина Богомолова на посту ректора Школы-студии МХАТ.

Народные артисты России Сергей Безруков, Евгений Писарев и Дмитрий Певцов могут претендовать на должность ректора Школы-студии МХАТ, сообщили ТАСС два источника, близких к Учёному совету учебного заведения.

Ранее режиссёр Константин Богомолов, назначение которого на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ вызвало скандал, решил покинуть пост.

"Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и её нынешнему и будущему руководству удачи и терпения", — написал Богомолов в своём telegram-канале.

Министр культуры России Ольга Любимова, говоря о назначении Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ, объяснила выбор "профессионализмом" Богомолова. По мнению же выпускников учреждения, которые составили обращение в Минкульт, назначение Богомолова нарушило традиции преемственности, существующие в Школе-студии на протяжении всей ее истории. Авторы обращения выразили опасение, что школа может превратиться в инструмент внешнего влияния. Особое раздражение вызвал и сам момент назначения — на девятый день после смерти Золотовицкого.

Теги: Константин Богомолов, Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Евгений Писарев


Развитие сюжета:

Ранее 11.02.2026 15:34 Мск Дмитрий Певцов высказался по поводу поста ректора Школы-студии МХАТ

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.02.2026 09:15 Мск Богомолов попросил Любимову уволить его из Школы-студии МХАТ
Ранее 03.02.2026 10:25 Мск Минкульт: Богомолов – профессионал, потому и назначен в Школу-студию МХАТ
Ранее 28.01.2026 12:10 Мск Богомолов: "Рассуждения о "своих" и "чужих" кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми"
Ранее 27.01.2026 07:45 Мск Выпускники Школы-студии МХАТ воспротивились назначению Богомолова и.о. ректора
Ранее 23.01.2026 13:20 Мск Богомолов стал и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Ранее 14.01.2026 10:45 Мск Умер актёр Игорь Золотовицкий

