Украинская делегация может прилететь на переговоры в Москву - источники

Украинская делегация переговорщиков может впервые за время российско-украинского конфликта приехать в Москву на переговоры, чтобы ускорить их, пишет Telegram-канал Times of Ukraine со ссылкой на собственные информированные источники.

Гарантами безопасности такого визита готовы выступить посланники Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Есть версия, что они заберут украинских переговорщиков в Польше и вместе с ними самолетом долетят до московского аэропорта Внуково.

При этом под вопросом остается участие в этой делегации главы офиса президента Украины Кирилла Буданова*, который был заочно арестован российским судом еще в 2023 году.

*внесен в список экстремистов и террористов Федеральной службы по финансовому мониторингу