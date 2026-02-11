В Azur Air объяснили задержки международных рейсов

Задержки рейсов Azur Air не связаны с техническими неисправностями бортов и не носят массового характера, заявили в авиакомпании.

Перевозчик заявил, что задержки, случившиеся 10 и 11 февраля, не связаны с неисправностями.

Рейс из Сочи на Пхукет задержали в связи с ограничением воздушного пространства в районе аэропорта Сочи. Рейс с Пхукета в Москву был задержан из-за позднего прибытия воздушного судна из Сочи. Рейс Барнаул – Нячанг задержали по погодным условиям в связи с сильным ветром и невозможностью противообледенительной обработки.

"Эти задержки не связаны с техническими неисправностями. Как следствие, из-за позднего прибытия самолетов другие рейсы авиакомпании перенесены. Всем пассажирам указанных выше рейсов и перенесенных рейсов предоставляются все услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами", - заявили в Azur Air.