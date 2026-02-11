Мирная жительница пострадала при массированной атаке БПЛА на Белгород

Белгород и Белгородский округ вновь находятся под массированной атакой беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, в поселке Дубовое Белгородского округа один БПЛА сдетонировал на территории коммерческого объекта. Пострадала женщину, ее с ранением головы доставляют в больницу. На месте атаки повреждены складские помещения и пять машин.

Два других беспилотника атаковали два многоквартирных дома, выбиты окна и повреждены фасады. Повреждены четыре легковых автомобилей. Кроме того, при детонации посечены входная группа и окно соцобъекта.

В поселке в результате удара еще одного БПЛА на территории другого коммерческого объекта уничтожена машина, а также поврежден автобус.

В Белгороде от удара беспилотника повреждены кровля и фасад коммерческого объекта. От падения обломков сбитых БПЛА выбиты окна в четырех квартирах двух МКД, посечены осколками три автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Белгороде проходит частичная эвакуация из-за проблем с отоплением в жилых домах. Это произошло после ракетных обстрелов, заявил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. Детей школьного возраста по заявкам родителей могут отправить в другие регионы, такие как Крым, а также ближайшие к Белгородской области территории.