В Екатеринбурге из-за "Контракта" на три часа закроют движение по Пехотинцев

25 февраля в Екатеринбурге на три часа перекроют движение транспорта по улице Пехотинцев - от дома № 3 до дома № 3/4. Как сообщает пресс-служба мэрии, с 09.00 до 12.00 пройдет торжественное открытие агитационного пункта "Контракт".

На участке будут установлены соответствующие временные дорожные знаки. При этом, схема движения общественного транспорта не изменится.

Горожан просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут. С этим может помочь информационная карта, где отображены все актуальные дорожные работы и перекрытия.