В Кунгуре спасатели сняли с крыши дома тело 72-летнего пенсионера

В Кунгуре спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы снять с крыши частного дома тело пожилого мужчины, сообщили Накануне.RU в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.

Вечером 10 февраля в службу спасения обратились медики: на крыше дома по улице Мамонтова был обнаружен мужчина без признаков жизни. На место происшествия выехали две группы спасателей.

Чтобы спустить погибшего на землю, специалистам потребовались лестницы, носилки и альпинистское снаряжение. Прибывшие врачи констатировали смерть 72-летнего пенсионера.

Тело передано сотрудникам полиции. Правоохранительным органам предстоит установить, что мужчина делал на крыше и какова причина его смерти.