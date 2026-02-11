Свердловский облсуд не стал менять приговор пенсионерке, убившей мужа в Новый год

Свердловский областной суд поставил точку в деле пенсионерки Надежды Меньщиковой, убившей своего супруга в новогоднюю ночь. Трагедия произошла в ночь на 1 января 2025 года в их доме в поселке Верхнее Дуброво.

Суд установил, что супруги ссорились все 31 декабря: муж 74 лет все время пил и ругался с женой. Затем пошли взаимные оскорбления и пенсионер ударил свою супругу. Тогда Меньщикова и решилась на убийство. Около часа ночи 1 января она взяла кухонный нож и нанесла один удар мужу в грудь, что стало для него смертельным.

В суде же пенсионерка свою вину не признала и отказалась давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Однако, в ходе предварительного следствия она рассказала, что ссора после праздничного ужина действительно была, и муж ударил ее по лицу, но затем они помирились. По ее словам, удар ножом она нанесла случайно - пока резала овощи к праздничному столу и разговаривала с пьяным мужем, размахивала рукой с ножом, на который супруг и напоролся. Когда муж упал, она пыталась оказать ему помощь и вызвала экстренные службы.

Но Белоярский районный суд, изучив все доказательства, не поверил пенсионерке и в сентябре 2025 года приговорил ее 6,6 годам колонии общего режима. Адвокат осужденной обжаловал приговор, но и Свердловский областной суд усмотрел в произошедшем обыкновенное убийство на бытовой почве и оставил приговор суда первой инстанции без изменения.