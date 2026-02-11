11 Февраля 2026
Политика В России
Фото: скриншот с трансляции &quot;Прямой линии с Владимиром Путиным&quot;

Песков "не может представить", что связь в зоне СВО поддерживается через Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что невозможно представить, чтобы фронтовая связь в зоне СВО обеспечивалась посредством Telegram или какого-либо мессенджера.

"Представить себе такое трудно и невозможно. Поэтому, в любом случае, конечно, об этом должны говорить специалисты", - сказал Песков.

По его словам, эти вопросы нужно адресовать Министерству обороны. Таким образом Песков ответил на вопрос, нет ли у Кремля опасений, что замедление и блокировка Telegram значительно затруднят координацию усилий российских военных в зоне СВО, пишет РИА Новости.

Уральский доброволец Платон Маматов отмечает, что фронтовая связь действительно обеспечивается посредством Telegram, включая координацию действий внутри подразделений и между ними, обмен разведывательными данными, обеспечение огневого поражения целей, объективный контроль результатов поражения, информационное сопровождение логистики, эвакуацию раненых.

"Альтернатив этому способу связи за четыре года не появилось. И в ближайшем будущем не предвидится. Очень жаль, что представитель высшего руководства нашей страны не осведомлен о реальном положении дел", — отметил Платон Маматов в своем telegram-канале.

10 февраля Роскомнадзор официально подтвердил ограничение работы мессенджера Telegram. В ведомстве заявили, что для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений.Пользователи из России уже некоторое время жалуются на проблемы с загрузкой медиафайлов и медленную отправку сообщений.

