В школе Екатеринбурга ученик травмировал одноклассницу из игрушечного пистолета

В одной из школ Екатеринбурга ученик травмировал свою одноклассницу. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось в средней школе №23. Предварительно установлено, что ученик 4 класса на перемене выстрелил из игрушечного пистолета по своей однокласснице и попал пластиковой пулей ей в глаз. Родители доставили девочку в приемное отделение больницы. Там у нее был диагностирован ушиб глазного яблока и тканей роговицы.

В прокуратуре намерены дать правовую оценку действиям сотрудников школы. Будет установлено, какие меры были приняты для предупреждения детского травматизма и разрешения конфликтов между детьми.

